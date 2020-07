Floridast on kiiresti saamas Ameerika uusim Covid-19 epitsenter. Päikesepaiste osariigi nakatunute arvu hüppelist tõusu seostatakse nooremaealiste ameeriklastega, kellel on vähemmärgatavad sümptomid ja kergem haiguse kulg. Samas on olukord järjest enam murettekitav, vahendab BBC.