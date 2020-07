Uuenduslik laboritest tuvastab riskirasedad varakult

Rasedus koormab naise organismi ja mõnikord ei suuda keha sellega täiesti kohaneda. Üks kõige raskemini ennustatavamaid ja keerulisemaid raseduse tüsistusi on preeklampsia raseduse teisel poolel.

«Preeklampsiale on iseloomulik äkiline vererõhutõus ning neerude ja mitme teise organi toimimise häired. Rasketel ja õigel ajal ravimata jäänud juhtudel võib haigus olla eluohtlik,» rääkis Tartu Ülikooli inimese molekulaargeneetika vanemteadur, sünnitusabi ja günekoloogia dotsent Kristiina Rull, lisades, et preeklampsia ohustab ka last, kelle üsasisene kasv saab häiritud ja kes võib sageli sündida enneaegsena.