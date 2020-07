ÜRO: koroonapandeemia võib sel aastal suure hulga inimesi nälga tõugata

Ravikeskuse töötaja hoiab alatoitumuse all kannatavat Jeemeni last põhjas Hajjahi provintsis 5. juulil, 2020. aastal. ÜRO nimetab Jeemeni sõda maailma halveimaks humanitaarkriisiks. Miljonid Jeemeni lapsed nälgivad, kuna riik ei saa abi.

13. juulil avaldatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) iga-aastasest ülemaailmsest uuringust selgub, et rohkem inimesi kannatab nälja all. Viimase aasta jooksul on krooniliselt alatoitunud inimeste hulk suurenenud kümnete miljonite võrra. Riigid on üle maailma hädas eri vormides alatoitumusega.