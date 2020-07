Õnnetus hambaga võib tuua tuhandete eurode suuruse arve

Õnnetusjuhtumiga kaasnevad raviarved võivad olenevalt traumast väga palju varieeruda. «Kõige sagedasem tagajärg hammastega seotud õnnetuste puhul on hambakrooni osaline murdumine. Sellisel juhul võib ravi maksumus jääda vahemikku 50–150 eurot. Halvemal juhul, kui lisaks hambakrooni murrule saab kahjustada ka hambas paiknev närvikude, on ravi juba tunduvalt keerukam ja kulukam. Hammas võib vajada juureravi, mille kogumaksumus ulatub kuni 600 euroni. Hambajuure ulatusliku murru või hamba täieliku eemaldumise korral ei ole hammast tavaliselt võimalik päästa ja see tuleks asendada implantaadiga. Selle teenuse hind ulatub juba tuhandetesse eurodesse,» märkis Maxilla Hambakliiniku esindaja.

Maxilla hambakliiniku selgitusel on tavapäraseimad õnnetusjuhtumid seotud traumadega näopiirkonnas. Enamasti on tegemist sportimise käigus saadud vigastusega, mille puhul hammas saab tugeva hoobi, eriti kui tegemist on ekstreem- või kontaktspordialaga. «Ette tuleb ka juhtumeid, kus hammas saab kannatada pahatahtliku löögi tagajärjel näopiirkonda. Esineb ka lihtsaid kukkumisi väljas, kodus, koolis ning tööõnnetusi. Laste puhul juhtuvad õnnetused sagedamini mänguhoos ja ettevaatamatuse tõttu.»

«Eriti suvel ekstreemsemaid spordialasid harrastavad inimesed, aga ka üldiselt aktiivsema eluviisiga inimestel võib suurema tõenäosusega ette tulla õnnetusi, kus näiteks luumurru tagajärjel ei saa mõnda aega tööl käia või õnnetusjuhtumi tagajärjel vajatakse eriarsti abi. Sellisel juhul võib aidata õnnetusjuhtumikindlustus katta vajaminevad kulud ja ka saamata jäänud tulu,» ütles Gjensidige kahjukäsitluse juht Maarika Mürk.

Eestis on 19-aastaseni võimalik hambaravi saada täiesti tasuta. Kallimaid raviprotseduure vajavad sageli aga just täiskasvanud ja üle 20-aastased inimesed. Kuigi 2018. aastast saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed 40 eurot hambaravihüvitist aastas, on see paljudel juhtudel ikkagi väike summa, et katta suuremad hambaraviarved. Patsient peab seejuures ise tasuma alati vähemalt 50 protsenti arvest.

Esmaabi korras saab hamba üldjuhul tasuta eemaldada, kuid hamba taastamise kulud tuleb tasuda patsiendil või kindlustusandjal, kui on sõlmitud vastav õnnetusjuhtumikindlustus. Lühidalt aitab õnnetusjuhtumikindlustus katta kulud kergemate vigastuste puhul nagu põrutus, venitus, nihestus, mürgitus, aga korvab ka näiteks õnnetusjuhtumi tagajärjel vajamineva hambaravi kulud. Selline kindlustus kehtib mitte ainult Eestis, vaid üle maailma.