Eesti on koroonaäpi arendamisega lõpusirgel

Äpi kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode

Abiks teiste riikide kogemused

Eesti on kriisi algusest jälginud ka teiste riikide kogemusi. Esimeste seas äpi kasutusele võtnud Singapuris sai näiteks ka riik info lähikontaktsete kohta – see riivas inimeste privaatsust ning Eesti arendajate eesmärk on seda vältida. Singapuri rakendusel tuli ilmsiks teisigi murekohti: näiteks Apple'i telefonidel ei töötanud see taustal ehk telefoni lukustades rakendus edasi enam ei töötanud.