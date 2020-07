Suviti on traumade puhul ülekaalus aktiivse liikumise ja sportimisega seotud vigastused. Eraldi kategooria on mänguväljakutraumad, kus õnnetused juhtuvad rulade, jalgrataste ja rulluiskudega kukkudes või batuudil hüpates. Tihtipeale on traumajärgseks taastumiseks vaja liikumisabivahendit - terapeut selgitab, mida pidada silmas karkude a ratastooli valimisel, kuidas karkusid õigest kasutada ja muud kasulikku.