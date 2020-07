Kuidas üles leida negatiivsete automaatmõtete juured?

Sügavaim tunnetuslik tasand on põhiveendumus ehk üldistav seisukoht enda, teiste või maailma kohta. Sellised mõtted võivad olla näiteks: «ma olen väärtusetu», «teised on ohtlikud», «maailm on täis ületamatuid probleeme».

FOTO: Shutterstock