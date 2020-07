Probiootikumid võivad vähendada depressiooni sümptomeid

Depressioon on vähemalt kaks nädalat kestnud meeleoluhäire, mille sümptomid on üsna mitmekesised: huvi vähenemine tavapäraste hobide ja tegevuste vastu, väsimus, keskendumisraskused, uneprobleemid ja suitsiidsed mõtted. Kogetavate emotsioonide sekka kuuluvad kurbus, viha, ärritumine, väärtusetus, süütunne või abitus. Depressiooni ravis kasutatakse ravimeid, teraapiat või nende kahe kombinatsiooni. Seda vaimset häiret võivad põhjustada nii bioloogilised, geneetilised, keskkonnast tulenevad kui ka psühholoogilised faktorid. Sageli on mängus nende kombinatsioon.