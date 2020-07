Dieetjoogid võivad vööümbermõõtu hoopiski suurendada

Dieetjookides puudub toiteväärtus ning kunstlikult magustatud väheste kaloritega joogid võivad tervist hoopis mitmetel viisidel kahjustada. Dieetjookide tarbimist on seostatud suurenenud krooniliste haiguste välja arenemisega, sealhulgas metaboolse sündroomiga, mis suurendab südamehaiguse ja diabeedi riski. Lisaks on see seotud kõhurasva ja kõrge veresuhkru tasemega, mis mõlemad on metaboolse sündroomis sümptomid.