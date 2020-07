Kui nahaarstidele on viirusega seonduvate nahareaktsioonide ilmumine tavapärane nähtus, nt leetrite ja tuulerõugete puhul, siis varvastega seotud kaebused tulid arstidele ootamatult. Kuigi koroonaviirust on seostatud ka nahalööbe e. nõgestõvega, on sagedaseim ja jahmatavaim haigussümptom varvastele tekkiv nahakahjustus.