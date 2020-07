Augustis algab Põhja-Tallinna tervisekeskuse ehitus

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid sõnas, et tervisekeskus on Põhja-Tallinna jaoks märgiline objekt ja seda näitab ka linnaosa elanike suur huvi projekti edasiliikumise vastu. «Mul on väga hea meel, et üsna pea saavad ehitustööd ka alguse. Soovin ehitajatele edu, et uus ja mugav tervisekeskus valmiks õigeaegselt,» ütles linnaosa vanem.