Teadlased on ammu kursis sellega, et ööpäevane kindel rütm on inimese füsioloogia jaoks ülitähtis. Kuid alles hiljuti avastasid nad seose mikrobioomiga – inimeste soolestikus ja nahal elavate bakterite, viiruste ja seentega. Uuringud näitavad, et soolebakterite kooslus on päeva jooksul pidevas muutuses, nagu ka muud ööpäevased elutegevusprotsessid. Värskeim avastus on seotud mikrobioomi koostise ja diabeedi diagnoosimisega, vahendab Medical News Today.