Milline on ärevushäire kognitiivne käitumisteraapia?

Peaaegu kõik inimesed kogevad lühikest aega ärevust väljakutseid esitavatel ja rasketel aegadel. Ärevus on oluline selleks, et võtaksime end ohuolukorras kokku ning tarduksime, põgeneksime või võitleksime. Ärevushäirega on tegu siis, kui see hakkab igapäevaelu tõsiselt häirima, on väga raske ja kestab kaua. Selle ravis kasutatakse sageli kognitiivset käitumisteraapiat.