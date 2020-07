Eesti Punane Rist andis haiglatele üle koroonaviirusesse nakatunud töötajatele kogutud annetused

Annetusi kogunes heatahtlikelt toetajatelt kokku 6500 eurot. Selleks, et kogutud annetused jõuaksid sihipäraselt nendeni, kellele need mõeldud, tegi Eesti Punane Rist koostööd nende haiglatega, kes said eriolukorras koroonapatsientidega tegelemisel enda kanda kõige suurema koormuse. Enim koroonapatsiente oli teadaolevate andmete põhjal Kuressaare haiglas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu haiglas, Ida-Viru keskhaiglas, Lääne-Tallinna keskhaiglas.