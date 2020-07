Haigus ei küsi ametit – USAs esimene nakatunu kuberneride seas

Viirusnakkusesse haigestunute arv on Oklahomas tõusuteel. Samas ütles vabariiklasest kuberner Stitt, et tema enda nakatumine ei ole muutnud tema suhtumist viirusesse. Kuberner on olnud aktiivselt vastu osariigiülese maskikandmise kohustuse väljakuulutamisele ning sama arvamuse kuulutamist jätkas ta ka kolmapäeval, kui ta andis avalikkusele teada enda nakatumisest.

«Arvatavasti on mu telefon teiste kuberneride sõnumitest juba punane,» ütles ta pressikonverentsil. «Olin üsna šokeeritud mõttest, et olin esimene kuberneridest, kelle see viirus kätte sai.» Stitti sõnul tunneb ta ennast üsna hästi, vaid siit ja sealt veidi valutab. Ta jätkab töötamist kodust ning eraldab ennast ka ülejäänud pereliikmetest, kelle testitulemused olid negatiivsed.