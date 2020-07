Oma valikutega saab inimene vähendada põletiku taset kehas, säilitada mõõdukat kehakaalu ja kiirendada kudede paranemist. Mõned toidud tõstavad keha põletiku taset, teised aga langetavad. Mitmed uuringud on näidanud, et toiduvalikust teatud toitude eemaldamine või nende tarbimise märgatav piiramine aitab ära hoida liigesepõletiku progresseerumist ja vähendada valu. Järgnev on abiks teadlike toiduvalikute tegemiseks, et mitte teha endale söögiga kasu asemel kahju.