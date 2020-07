EL vajab rahvatervise kriisides ühtsemat lähenemist

Sotsiaalministri sõnul on vaja senisest rohkem rõhku panna riikidevahelisele andmevahetusele ja -analüüsile. «Euroopa Liidus on oluline investeerida toetavate IT-lahenduste ja infosüsteemide kasutuselevõttu, sest see võimaldab omavahel koguda ja edastada võrreldavaid andmeid. See omakoda annab parema ülevaate olukorrast erinevates liikmesriikides,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Parandada tuleb ka andmete kättesaadavust ja analüüsivõimekust – seda on vaja näiteks epidemioloogilise olukorra ja riskide, aga ka erinevate meetmete mõju hindamiseks.»