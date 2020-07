Tanel Kiik: EL vajab rahvatervise kriisides ühtsemat lähenemist

Sotsiaalministri sõnul on vaja senisest rohkem rõhku panna riikidevahelisele andmevahetusele ja -analüüsile. «Euroopa Liidus on oluline investeerida toetavate IT-lahenduste ja infosüsteemide kasutuselevõttu, sest see võimaldab koguda ja edastada võrreldavaid andmeid,» ütles Kiik. «Seetõttu toetame praeguse eesistuja, Saksamaa ettepanekut tugevdada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) tegevust ja anda neile ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid. Tänasel terviseministrite kohtumisel arutamegi, milliste tegevustega saaks ECDC paremini panustada kriisivalmidusse,» ütles Kiik.