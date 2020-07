Uuring: Parkinsoni tõvega mehed saavad käeliste tegevustega paremini hakkama

Parkinsoni tõbi on sageduselt teine neurodegeneratiivne haigus, mida põeb 2–3 protsenti üle 65-aastastest. Tartu Ülikooli füsioteraapia õppekava magistritöö autori Mall Kalmanni sõnul nähtub Eestis tehtud uuringutest, et haiguse levimus on suurenenud. 1996. aasta 152 juhult 100 000 elaniku kohta kasvas see 2013. aastaks 197 juhule. Sama suundumus esineb ka mujal maailmas. Erialakirjanduse põhjal on Parkinsoni tõve patsientide arv kümne aasta pärast eeldatavasti rohkem kui kahekordistunud võrreldes 15 aasta taguse ajaga.