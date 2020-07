Eriolukorra ajal liitus täiskasvanute hambaravihüvitisega 50 kliinikut

Haigekassa andmetel on täiskasvanute hüvitist sel aastal (14.07 seisuga) kasutanud ligi 156 400 inimest, kelle hambaravi eest on haigekassa tasunud üle 7,5 miljoni euro.

«Kuigi esimesel poolaastal tabas meid koronaviirus, mil plaanilise hambaravi osutamine paariks kuuks peatati, on hüvitise kasutus ja kulu eelmise aasta sama perioodiga samaväärne, viidates jätkuvalt hüvitise vajalikkusele,» leidis haigekassa esindaja.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures ja see kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Siia hulka kuulub näiteks röntgen, täidise paigaldus, juureravi, hamba eemaldamine, tuimestus ja muud vajalikud teenused. Teenuste eest, mis ei ole hüvitatavate teenuste nimekirjas, tuleb tasuda täishinda.

Haigekassa tuletab meelde, et hüvitise summa järgmisse aastasse üle ei kandu, seega tasub kord aastas hambaarstil käia ja oma suutervise eest hoolt kanda.

Kuna suutervise uuring näitas, et laste hambad on kehvas seisus, tuleks kindlasti ka oma lapsega vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia. Haigekassa partnerite juures on kuni 19-aastastele lastele hambaravi tasuta.