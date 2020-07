Tippekspert koroonaviiruse hetkeseisust: oled hoolimatu, aitad kaasa pandeemia hoogustumisele

USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi direktor dr Anthony Fauci rõhutab noorte aktiivsema teavitamise ja nende kõnetamise olulisust, kuna paljud neist põevad haigust väheste sümptomitega ning seetõttu on sagenenud juhud, kus tõbe levitatakse enda teadmata.

Osalt on põhjus selles, et paljudel noortel ei teki märgatavaid haigussümptomeid ning seega ei peeta liikumisvabaduse ja aktiivse suhtlemise piiramist oluliseks. Lisaks võib noortes inimestes piirangutevastasust tekitada teadlaste seostamine riigivõimuga – olles pettunud valitsuses, on vähenenud noorte hulgas ka teadlaste autoriteet.