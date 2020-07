Toitumisnõustaja Erik Orgu: nende maitseainete tarbimist tuleks üsna rangelt jälgida

Paljude toitumiskavade retseptidesse on ka maitseained kirja pandud, aga mõnikord ei pruugi kodus just seda õiget maitset leiduda. «Maitseaineid võib igaüks kasutada vastavat oma äranägemisele. Kui on vajadus asendusi teha, on see täiesti okei, sest maitseaineid ei kasutata sellistes kogustes, mis võiksid kaloraaži poolest kehakaalu kuidagi mõjutada,» selgitab toitumisnõustaja Erik Orgu, kuid rõhutab, et kahe maitseaine puhul see reegel ei kehti.