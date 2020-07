Eesti noored arstid räägivad, mis hoiaks neid kodumaal

Kuigi arstiks saamiseks tuleb palju aastaid õppida ja pingutada, motiveerib noori soov inimesi aidata ja neile rasketel hetkedel toeks olla. Arstiks õppides ei jää noor inimene õpingute lõppedes töötuks, kuna teadmiste väljund on mitmekesine.

«Erialasid on piisavalt palju, et endale sobiv leida. Kui ei leia, siis arstiharidus avab ka muid karjäärivõimalusi, näiteks rahvatervise programmide või ennetustööga tegeledes,» kommenteeris Tartu Ülikooli naistekliiniku arst-resident Helen Reim. «Arstiamet ei kao ka kõikide digitaalsete arenduste valguses tegelikult kunagi ära, vaid kasutab tehnoloogiat patsiendi hüvanguks ja arstide töö parendamiseks,» lisas ta.

Kvaliteetne õpe käib ajaga kaasas

Arstide koolitus jaguneb kolmeks etapiks: põhiõpe ülikoolis, residentuur õpetavas haiglas ning kliinilise tööga kaasnev elukestev õpe. «Tartu Ülikoolis omandatavat arstiharidust peetakse üldiselt väga heaks. Samas on arstiteaduse õppekava aastaid suhteliselt muutumatuna püsinud ja põhiline küsimus seisneb selles, kas praegune õpe valmistab ette just selliseid arste nagu meie tervishoiusüsteem tulevikus vajab? Tervishoius on järjest olulisemaks muutunud meeskonnatöö erinevate tervishoiuspetsialistidega, kuid enamikuga neist puutuvad noored arstid kokku alles praktikal või residentuuris,» kommenteeris Eesti Nooremarstide Ühenduse volikogu liige ja perearst Marta Velgan.

Meditsiiniteaduste valdkond võtab täna põhiõppesse maksimaalsel kogusel noori arste. Reim leidis, et õppe laiendamiseks tuleb uuendada kogu arstiõppe süsteemi. «Kaasata tuleb rohkem praktikabaase ja arendada edasi õpetusmeetodeid. Selleks, et tudengid ja sealt edasi ka residendid saaksid heal tasemel väljaõppe, peavad nad omandama piisavalt kogemust ning saama suunatud juhendamist,» ütles ta. «Juba põhiõppes tuleks alustada praktilise tööga, et noor arst oskaks õpitut paremini päriseluga seostada. Residentidel on tihti tunne, et residentuuri minnes alustavad nad otsast peale ja arstiks õppimine alles algab,» täiendas Velgan.

Resientuur on arsti oskuste ja hoiakute kujundamisel äärmiselt oluline etapp, mille eesmärk on viia residendi teadmised ja oskused eriarsti tasemele. «Paraku on täna residentuuri kvaliteet võrdlemisi ebaühtlane – sealt tulevad ka erinevate teadmiste ja kogemustega arstid. Eriarstiks saamise teekonnal on residendi jaoks olulised meeskonnatöö, kollegiaalsus ning juhendaja tugi ja tagasiside. Täna suhtutakse residenti sageli justkui tasuta tööjõudu, kes täidab auke asendajana, kuid keda ei väärtustata kolleegina. Samas vajaksid ka juhendajad rohkem aega noore kolleegi abistamiseks ja suunamiseks,» tõdes Velgan.

Arstide puudus tuleneb regionaalpoliitikast