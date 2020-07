Pärnu Keskrannas heisati sinivetikaohu tõttu punane lipp

«Esialgu on tegemist rannavalve visuaalse hinnanguga, et rannas on sinivetikad. Pärast seda, kui terviseamet on proovid võtnud ja selle tulemused saabuvad, saame anda lõpliku kinnituse. Otsustasime siiski hoiatussildid kohe välja panna, et inimesi sinivetikaohust informeerida,» rääkis linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm.