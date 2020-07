Pirita rannas on ujumine sinivetikate tõttu keelatud

«Terviseameti andmetel kasvab Pirita rannas sinivetikas. Seetõttu lehvib rannas punane lipp ja ujumine on keelatud. Paljud sinivetikad on mürgised ning võivad lastele, nõrgema immuunsüsteemiga täiskasvanutele ja lemmikloomadele ohtlikud olla,» märkis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. «Kui siiski riskitakse vette minna, tuleb kindel olla, et vesi ei satuks suhu, sest mürgistuse võib sinivetikatest saada ainult suu kaudu, neelates alla suures koguses sinivetikarikast vett,» manitses linnaosavanem.