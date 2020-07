Avastati mehhanism, mille kaudu saab SARS-COV-2 siseneda kesknärvisüsteemi rakkudesse

On leitud, et viirus SARS-COV-2, COVID-19 tekitaja, siseneb hingamisteede rakkudesse viimaste pinnal olevate ACE-2 retseptorite vahendusel, vallandades raske ägeda respiratoorse sündroomi (SARS).

Katsetel hiirtega selgus, et raku retseptor neuropiliin-1 (NRP-1), mis paikneb nina epiteeli rakkudes, seob SARS-COV-2 viiruse, võimaldades viiruse levikut kesknärvisüsteemis. Koroonaviiruse vastased antikehad blokeerisid viiruse sisenemise neisse rakkudesse.

COVID-19 haigete kliinilisel uurimisel on selgunud, et sümptomaatika ei piirdu paljudel juhtudel vaid nähtudega hingamissüsteemi poolt, sagedasti kaasnevad mööduvad lõhna-ja maitsetundlikkuse häired. Raskema kuluga juhtudel on kirjeldatud kaasnevate sündroomidena ka näiteks entsefaliiti ja meningiiti.