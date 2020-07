T-rakud on immuunrakud, mille peamine eesmärk on haigustekitajate või nakatunud rakkude tuvastamine ja hävitamine. Teadlased avastasid hiljuti, et osa inimestest võib testida negatiivselt Covid-19 antikehade suhtes ja samas on neil T-rakke, mis võivad viirust tuvastada. See on tekitanud seisukoha, et immuunsus haiguse suhtes võib olla kaks korda tavalisem, kui seni arvati.