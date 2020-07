Optimistidel oli suve saabudes suur lootus, et koroonaviirus ei talu suvesoojust. Ajaga on need lootused siiski tuhmunud – viirus tõstis juulikuu alguses pead kõrvetava päikese all Iraanis ning ei ole näidanud mingit tagasi tõmbumise märki troopilises Singapuris. Sügiseni jääb õhku suur küsimus – mis juhtub koroonaviirusega Euroopa põhjaosas siis, kui maad võtab jahe ja niiske sügis koos tilkuvate ninade ja aevastustega ning milliseks kulgeb gripihooaeg koroonapandeemia foonil. Viroloogid püüavad olukorda selgust tuua.