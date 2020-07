12 liiki negatiivseid automaatmõtteid, mis inimestel peast läbi jooksevad

Negatiivsed automaatmõtted tuhisevad märkamatult pähe ja annavad pessimistlikke hinnanguid endale ja ümbritsevale. Need mõtted võivad olla «Ta on minust palju ilusam» või «Ta ei salli mind». Hoolimata nende ülekohtusest ja ebarealistlikust loomust võetakse sageli negatiivseid automaatmõtteid tõepähe ning need tekitavad halva enesetunde ja takistavad olulisele keskendumist.