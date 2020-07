COVID-19 läbi põdenud inimesed saavad vereplasmat loovutades tasuta pereatraktsioone külastada

AHHAA teaduskeskuse algatusel premeerib Eesti Suuratraktsioonide Liit pereatraktsioonide tasuta piletitega kõiki COVID-19 läbi põdenud inimesi, kes soovivad loovutada oma vereplasmat teaduse ja COVID-19 haigete hüvanguks. Nimelt on COVID-19 läbi põdenud inimese organismis tekkinud viirusevastased antikehad, mida on võimalik kasutada COVID-19 teise laine patsientide raviks.

Eesti Suuratraktsioonide Liidu juhatuse esimees, AHHAA teaduskeskuse juhatuse liige Andres Juur tõdes, et nähes kõrvalt Eesti meditsiinisüsteemi pingutusi koroonaviiruse esimese laine patsientide ravis, soovivad kõik, et teise laine tulekul oleks Eesti meditsiinisüsteemil kasutada maksimaalsed võimalused patsientide raviks. «Seepärast peame Eesti teadlaste ja arstide üleskutset COVID-19 läbipõdenud inimeste vereplasmadoonorite leidmiseks äärmiselt tähtsaks,» rääkis Juur toetuse tagamaadest, avaldades lootust, et selline lisavõimalus peremuuseumide külastuse näol hoogustab vereplasmadoonorite leidmist.