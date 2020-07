Kaheksa põhjust, miks kõhugaasid ebameeldivalt haiseda võivad

Gastroenteroloog Patricia Raymondi sõnul on «vaiksed tapjad» need kõige kangemad lõhnad, mis tekivad bakterite hapnemisest käärsooles. Vänge lõhn on ilmselt tingitud millestki sissesöödust ja mitte tingimata halb asi. Tegu on lõppude lõpuks normaalse seedimise kõrvalnähuga. Üldiselt näitab see, et inimene on söönud toitvaid, kiudaineterikkaid ja taimseid toite. Vahel võib lõhn aga olla tõsisema terviseprobleemi näitaja, mis nõuab arstile pöördumist