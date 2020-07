Pirita Pansionaat valmib aasta lõpuks

«Pirital on erakordne aeg selles mõttes, et korraga on käsil kahe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna hoone laiendamine ja ehitus. Pean silmas rekonstrueeritavat Pirita perearstikeskust ning Pirita Pansionaadi ehitust,» sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat, kes lisas, et elanike huvi Pirita Pansionaadi vastu on olnud väga elav.