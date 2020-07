Selgus eestlaste seas populaarseim treeningrakendus

«Mobiilirakenduse kasutamine on hea ja mugav võimalus enda aktiivsuse jälgimiseks. Samsung Health annab lihtsa ja arusaadava ülevaate kasutaja aktiivsusest ning soovi korral saab seda kasutada ka keerukamateks treeninguteks. Seetõttu ongi rakendus ilmselt eestlaste seas sedavõrd populaarne. Lisaks tuleb arvestada, et Samsungi eri telefonimudelid on juba aastaid Eestis ühed müüdumad, seega on loogiline, et paljud valivad aktiivsuse jälgimiseks telefonis vaikimisi oleva rakenduse,» sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.