Video ja fotod ⟩ Avatud on Eesti esimene dementsusega inimeste kodu

Dementse inimese jaoks on oluline kohandada tema vajadustele vastavalt nii füüsiline kui ka sotsiaalne turvaline keskkond. Uue 49 voodikohaga kodu avamisel sõna võtnud sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on ülioluline võimaldada kõikidele inimestele pikem kvaliteetselt elatud aeg. Kuigi Eestis on toimekas dementsuse kompetentsikeskus, on veel palju teha selleks, et tagada erivajadusega inimestele sobivad elutingimused ja vajalik hooldus.