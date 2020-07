Avatud on Eesti esimene dementsussõbralik Benita Kodu

Dementse inimese elukvaliteedi võimalikult kõrgel hoidmiseks on oluline kohandada tema vajadustele vastavalt nii füüsiline kui sotsiaalne turvaline keskkond. Uues 49 voodikohaga kodus pakutakse elamisvõimalust dementsusega inimestele, kelle igapäevaseks heaoluks panustavad ühiselt nii õed, hooldajad kui tegevusterapeudid – igapäevaselt on tööpostil elanikke toetamas korraga kaheksa töötajat.

Avamisel sõna võtnud ja esimesele dementsussõbralikule kodule Eesti lipu kinkinud sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on ülioluline võimaldada kõikidele inimestele pikem kvaliteetselt elatud aeg. Kuigi Eestis on toimekas dementsuse kompetentsikeskus, on veel lai tööpõld selles osas, kuidas tagada erivajadusega inimestele just neile sobivad elutingimused ja vajalik hooldus.