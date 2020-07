Teadlased selgitasid välja paiga, kus nakatutakse koroonaviirusega kõige rohkem

Tulemused näitasid, et sajast nakatunud inimestest keskmiselt vaid kaks said viiruse leibkonnast väljaspool asuvate kontaktide kaudu ehk suurimaks viirusinkubaatoriks osutus kodu.

«Selle põhjuseks on tõenäoliselt see, et need vanuserühmad on tõenäolisemalt tihedas kontaktis pereliikmetega, kuna rühmal on rohkem kaitset või tuge vaja,» ütles Korea haiguste tõrje ja ennetamise keskuste direktor Jeong Eun-Kyeong.