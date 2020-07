Neli levinud viga, mida oma toitumises vältida

Kuldreegel: vähemalt 5 peotäit köögi- ja puuvilju päevas

Kas teadsid, et ainult 2,2 protsenti Eesti elanikest järgib seda olulist soovitust ja saab toidust optimaalselt vitamiine ja mineraalaineid? Köögi- ja puuviljad võiksid saada sinu iga toidukorra loomulikuks osaks. See ei tähenda sugugi, et pead sööma vaid maitsetuid aurutatud köögivilju või toorsalatit. Kuidas kõlab tänaseks õhtuks näiteks köögiviljatäidisega ahjupaprika, kikerhernekarri või kevadrullid aedviljadega? Palju häid retsepte köögiviljadega leiad Taimse Teisipäeva retseptikogust.

Vähenda liha kogust – oma südame nimel

Eestlased söövad liha kaks korda rohkem, kui tervisele kasulik. Süües vähem liha, on sul ka palju väiksem tõenäosus haigestuda ohtlikesse ja levinud südame-veresoonkonnahaigustesse. Ehkki valgud on tervise seisukohast olulised, ei pea need sugugi pärinema vaid loomsetest allikatest. Tihti on loomsed valguallikad ka üsna kõrge rasvasisaldusega – asenda osa neist taimsete valkudega, mis on samuti väga tervislikud. Neid leidub eelkõige kaunviljades, nagu (kiker)herned, läätsed, oad, aga ka sojatoodetes ja täisteraviljades.

Kiudainete üllatavad kasutegurid

Kiudained on olulised seedimisele, kuid kasulikke omadusi on neil veelgi. Teadusuuringud kinnitavad, et piisavas koguses kiudainete söömine aitab kehakaalu langetada vähemalt sama tõhusalt, kui erinevad keerulised dieedid. Kiudaineid leidub vaid taimses toidus. Lisa oma toidulauale julgelt kaunvilju, köögivilju, pähkleid ja seemneid, marju ja puuvilju.

Ära karda süsivesikuid

Paljud inimesed püüavad tänapäeval süsivesikute osakaalu toidus vähendada. Süsivesikuid ei peaks aga kartma: need on meie peamine energiaallikas ja peaksid moodustama 50-60 protsenti päevamenüüst.