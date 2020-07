Koroonaviiruse tõttu 40 päeva koomas olnud naine tervenes

«Mul on tunne, et mulle on antud elus teine ​​võimalus; olen üks õnnelikest,» ütles Orlanda.

Sonya Tetley, kelle meeskond naise eest hoolitses, tõdes: «Ta on olnud pikka aega haiglas ja see on talle olnud väga traumeeriv, kuid ta on taastunud suurepäraselt ja oleme tema üle väga uhked.»