Immuunsüsteemi vastus nakkusele on antikehade tootmine.

Kuigi mitmed Covid-19 väljatöötamisel olevad ravimid ja vaktsiinid on kliinilistes uuringutes, ei pruugi need muutuda saadavaks enne uut aastat. Teadlased pakuvad, et vahepeal võiks Covid-19 patsientide SARS-CoV-2 antikehi kasutada teiste patsientide raviks või isegi viirusega kokku puutuvate inimeste nakatumise ennetamiseks.