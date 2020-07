Soovitused, kuidas üleliigsest vihast ja ärrituvusest jagu saada

Viha on loomulik emotsioon, mille eesmärk on teiste käitumist suunata ning laita maha endale ebameeldivat käitumist. Suurem osa inimesi saab vahel vihaseks. Liiga suur viha on aga kasutu ja tavaliselt viib soovimatute tulemusteni. Teades, mis täpsemalt viha tekitab, on võimalik neid olukordi vältida.