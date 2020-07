Leping on osa projektist, millega Valge Maja püüdab järsult lühendada toimiva vaktsiini valmistamiseks ja levitamiseks kuluvat aega, vahendab New York Times. Siiani on USA pannud raha enam kui poole tosina ettevõtte tegevusse, lootes saavutada vaktsiiniloomes ja tootmisprotsessides läbimurret. Euroopas on käimas paralleelsed jõupingutused.