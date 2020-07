Praegu puuduvad tõendid selle kohta, et koerad suudaksid koroonaviirust nuusutada või eristada seda mis tahes muust nakkusest – eriti enne sümptomite ilmnemist.

Koroonaviirusel ei ole iseenesest lõhna, ütles Mardones, kuid uurijad loodavad, et midagi haigete higist võib olla koertele äratuntav.

«Keha, mis võitleb Covid-19-ga, genereerib lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Proov võetakse inimeselt nakkuse varases staadiumis. Inimese kaenlaalusesse jäetakse umbes 15 minutiks marli. See on proov, mida me kasutame koertega treenimiseks,» rääkis veterinaarepidemioloog Fernando Mardones.