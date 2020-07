Värska kuurortravikeskus avab renoveeritud hotelli 40. sünnipäeval

1,5 miljonit eurot maksma läinud projektist moodustas ehitus ligikaudu 1,2 miljonit eurot ning uuendatud hotelli sisustus 300 tuhat eurot. Hotelli A-osa renoveerimine kestis viis kuud, mille käigus valmis 66 uut tuba - nende seas kaks juuniorsviiti, kaheksa peretuba uksega eraldatud paaristubadena, uus laste mängutuba ja muusikateraapia kabinet. Teeninduse parandamiseks ehitati välja ka uued pesulaod ning paigaldati hoone kuuekordsesse ossa uus lift. Samuti on renoveerimise käigus uuendatud kõik selle hoone osa tehnovõrgud ning täiendavalt lisatud jahutussüsteem.

«Seda päeva saab pidada Värska kuurortravi 40-aastases ajaloos oluliseks teetähiseks ning täna on meie majutusteenuse taristu Eestis tipptasemel,» sõnas Värska kuurortravikeskuse juhataja Vello Saar.

«Värska sanatooriumist peavad lugu nii välismaalased kui ka Eesti inimesed. Mapri Ehitus andis oma panuse sanatooriumi uuendamisse. Usun, et see annab korraliku tõuke Värska populaarsuse kasvule just meie siseturistide seas, kes sel aastal siia tee leiavad,» sõnas Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos.