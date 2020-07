Kurt ema Julie Wixey (paremal) hakkas pärast edutut maskiga suhtlemist õmblema läbipaistva suuosaga näomaske, et toetada enda ja teiste vaegkuuljate turvalist suhtlemist läbi maski huultelt lugemise võimaldamisega.

Esmase kaitsevahendina koroonaviiruse eest on maskidest saanud uus avalik norm. See kaitsebarjäär on aga kujunenud kurtidele ja vaegkuuljatele suureks suhtlemistakistuseks.