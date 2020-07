Terviseekspertide hinnangul on poolavatud silmadega magamist kogenud mingil määral iga viies inimene, sealhulgas beebid. Lahtisilmi magajate puhul on suur tõenäosus, et see omapära võib edasi kanduda ka järeltulijatele. Enamik lapsi kasvab sellest küll välja, täiskasvanueas kestva probleemi korral tuleb arstilt nõu küsida. Järgnev annab ülevaate uneaegse lahtise silma kahjulikust mõjust tervisele ja nõu magamise ajal silmade sulgemiseks.