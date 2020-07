Töövõime hindamiseks ja puude korduvtaotlemiseks pöördu õige arsti poole

Paljud eriarstid on mures, et tihtipeale on inimese seisund püsiv, eriarstiabi ta tegelikult ei vaja, kuid pöördub ikkagi eriarsti poole, et arst teeks märke digilukku ning seega saaks täidetud töövõime hindamiseks ja puude taotlemiseks kohustuslik arstivisiidi nõue. Nii pikenevad aga ravijärjekorrad ning venib nende abivajajate ooteaeg, kelle terviseprobleem tõepoolest eriarsti abi vajab. Samuti on mures töövõime hindamiseks ja puude taotlemiseks valmistuvad inimesed, kes kurdavad, et eriarsti vastuvõtule on raske aega saada.