Desovahend võib teha nii kasu kui ka kahju

Naha- ja pinnapuhastustoodete teema on sellest kevadest alates pakkunud tugevat konkurentsi tervisest ja ilmast rääkimisele. Puhastusekspert juhib tähelepanu sellele, et viirusega nakatumise vältimiseks on esmatähtis korralik käte- ja pindade pesemine. Kui on tekkinud hirm, et võis olla kokkupuude viirusega, siis on õigel kohal desovahendite kasutamine, aga sedagi mõistlikkuse piires.