Koristamine ei pruugi olla hea treeningu asendus

Kodune füüsiline aktiivsus oli suur just naistel ja eakatel. Selgus, et inimesed, kelle füüsilisest aktiivsusest suure osa moodustab kodune füüsiline aktiivsus, on suurema kehamassiindeksiga kui vähem kodust aktiivsust raporteerinud. Seega ei pruugi näiteks koristamine olla piisav, et füüsilise aktiivsuse soovitusi järgida.