Suitsetamine ja veipimine suurendavad koroonaviirusega nakatunute insuldiriski

Hiljutine Ühendkuningriigi neuroloogiahaigla raport tuvastas deliiriumi, ajupõletiku, närvikahjustuse ja insuldi juhtumid koroonaviirusega patsientidel. Eriti palju leidub koroonaviirusega patsientidel just insuldijuhtumeid. Mõne raporti hinnangul võivad 30 protsenti kriitiliselt haigetest koroonaviiruse patsientidest saada trombi. Kui need tekivad ajus, võivad need omakorda tekitada insuldi.

Texase tehnikaülikooli terviseteaduste keskuse uurijad leidsid eelnevalt, et suitsetamine ja veipimine suurendavad viirusliku nakkuse riski. Nüüd avaldasid nad ülevaateuuringu, kuidas need tegevused võivad koroonaviiruse käigus esinevat neuroloogilist düsfunktsiooni mõjutada, eriti seoses veresoonte kahjustumisega ajus. Leiti, et nii suitsetamine kui ka veipimine võivad suurendada koroonaviirusega inimese insuldiriski, mis on tingitud aju-vere barjääri kahjustumisest ning suurenenud trombide riskist. Aju-vere barjäär kaitseb nimelt aju veres leiduvate mürkide ja patogeenide eest.