Aprilli keskel tõdeti Rootsi meedias, et Soome juurtega inimeste koroonaviirusega nakatumise tõenäosus on enam kui kahekordne võrreldes kogu Rootsi elanikkonnaga, vahendab Ilta Sanomat. Koroonasurmade statistikas olid esikohal somaallased, neljandal kohal Soomes sündinud inimesed. Juuni keskel raputas Soome rahvast info sellest, et Rootsis elavate soomlaste suremus koronaviirusesse on rohkem kui neli korda kõrgem kui rootslastel.